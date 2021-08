Er werde gezwungen, Staatsfernsehen zu gucken : Nawalny gibt erstes Interview aus Straflager heraus

Moskau Der Kremlgegner Alexej Nawalny werde jeden Tag mehrere Stunden lang dazu gezwungen, russisches Staatsfernsehen und Propagandafilme anzusehen. Das berichtete er in einem Interview – das erste, das er seit seiner Inhaftierung gegeben hat.

Der in Russland inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny hat erstmals aus dem Straflager heraus ein Interview gegeben – und sich über seine Haftbedingungen beschwert. Er werde etwa gezwungen, jeden Tag stundenlang Staatsfernsehen und Propagandafilme zu sehen, erklärte der 45-Jährige in dem Interview mit der US-Tageszeitung „New York Times“, die daraus am Mittwoch Ausschnitte veröffentlichte. Lesen oder schreiben sei in dieser Zeit verboten. „Du musst auf einem Stuhl sitzen und auf den Fernseher schauen.“