5000 Betroffene in Rolle am Genfersee : Komplettes Dorf in der Schweiz gehackt

Komplettes Dorf in der Schweiz gehackt

5000 Betroffene in Rolle am Genfersee

Genf Die persönlichen Daten von den mehr als 5000 Bewohnern des Dorfs in der Schweiz sind im Darknet einsehbar. Die Bürgermeisterin sagt, man habe den Angriff zunächst unterschätzt.

Nach einem Hackerangriff sind einem Medienbericht zufolge persönliche Daten aller Bewohner einer Schweizer Gemeinde im Internet aufgetaucht. Die Stadtverwaltung von Rolle am Genfersee bestätigte am Mittwochabend, die Auswirkungen des Angriffs unterschätzt zu haben. Die Bürgermeisterin Monique Choulat Pugnale hatte zuvor der Zeitung „24 heures“ gesagt, der Angriff habe nur E-Mail-Server betroffen, nicht aber sensible Daten.