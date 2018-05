Lüttich: Islamischer Staat reklamiert Anschlag in Belgien für sich

Polizisten untersuchten am Dienstag den Tatort, an dem zuvor Schüsse gefallen waren. Foto: dpa/Geert Vanden Wijngaert

Beirut Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat hat den Anschlag in Lüttich für sich reklamiert. Ein Gefängnis-Freigänger hatte dort zwei Polizistinnen und einen Mann erschossen.

Der Täter sei ein „Soldat des Islamischen Staats“ gewesen, teilte das IS-Propaganda-Sprachrohr Amaq am Mittwoch mit. Ein 31-jähriger Gefängnis-Freigänger hatte am Dienstagmorgen in der Innenstadt von Lüttich zwei Polizistinnen und einen jungen Mann erschossen. Anschließend hatte er an einer Schule eine Frau als Geisel genommen, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Wenige Stunden vor dem Angriff soll der Mann einen Drogendealer erschlagen haben.