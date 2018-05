Oxfam befürchtet nahende Hungersnot im Südsudan

Eine Frau sammelt Hirse vom Boden auf, die in Säcken vom Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen über der Stadt Kandak im Südsudan abgeworfen wurden. Foto: dpa/Sam Mednick

Berlin "Ohne Frieden wird der Hunger nicht aufhören, den Südsudan heimzusuchen", warnt der Oxfam-Landesdirektor und appelliert an die internationale Gemeinschaft, schnelle Hilfe zu leisten.

Oxfam warnt vor einer drohenden Hungersnot im Südsudan. Vier Jahre Konflikt und Bürgerkrieg hätten die Vorräte der Menschen aufgezehrt und landesweit die Selbsthilfemöglichkeiten der Gemeinden erschöpft, heißt es in einer Mitteilung der Entwicklungshilfeorganisation am Dienstag.

Helfer überfordert

"Auf die formelle Ausrufung einer Hungersnot zu warten, reicht nicht aus", sagte Oxfam-Landesdirektor für den Südsudan, Nicolo Di Marzo. Bisher habe internationale Hilfe die Hungersnot in Grenzen halten können, aber der Bedarf steige in einem Maße, dass Hilfsorganisationen kaum Schritt halten könnten. "Ohne Frieden wird der Hunger nicht aufhören, den Südsudan heimzusuchen", so Di Marzo.