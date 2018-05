Sturm „Alberto“ trifft auf US-Festland - zwei Tote

Ein Surfer nutzt die hohen Wellen vor dem Sturm in Florida am Montag, 28. Mai (Ortszeit). Foto: AP/Dan Anderson

Miami Ein heftiger subtropischer Sturm hat über Florida gewütet, zwei Journalisten verloren ihr Leben. Zwar ist „Alberto“ nun auf ein Tiefdruckgebiet herabgestuft worden, aber die Gefahr ist noch nicht gebannt.

Zwei Journalisten, die über die Auswirkungen des subtropischen Sturms „Alberto“ berichteten, sind in North Carolina von einem Baum erschlagen worden. Das gab die Autobahnpolizei in dem US-Staat am Montag (Ortszeit) bekannt.