Wieder Opfer durch Schusswaffen in Kalifornien Drei Tote und vier Verletzte durch Schüsse in Los Angeles

Los Angeles · Bereits zum vierten Mal in diesem Monat ist es zu einem tödlichen Schusswaffenvorfall in Kalifornien gekommen: In einem wohlhabenden Stadtteil von Los Angeles sind am frühen Samstagmorgen drei Menschen durch Schüsse getötet und vier weitere verletzt worden.

28.01.2023, 17:52 Uhr

Polizisten in Los Angeles (Symbolbild). Foto: AFP/FREDERIC J. BROWN

Die Polizei der kalifornischen Metropole bestätigte den Vorfall, der sich gegen 2.30 Uhr Ortszeit in Beverly Crest ereignet habe. Von den sieben Personen, die getroffen worden seien, hätten vier vor einem Fahrzeug gestanden. Die drei getöteten Personen seien in einem Auto gewesen. Die Verletzten seien in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte Polizeisprecher Frank Preciado mit. Informationen, wie es zu den Schüssen kam und andere Details habe er zunächst nicht. Es ist der vierte Schusswaffenvorfall in Kalifornien in diesem Monat, bei dem mehrere Menschen getötet und verletzt wurden.

(felt/dpa)