Nach Starkregen und Überschwemmungen Mindestens drei Tote bei heftigem Regen in Neuseeland

Für Auckland war der Freitag nach Wetteramtsangaben der nasseste Tag, der jemals aufgezeichnet wurde. Demnach fiel an einem einzigen Tag so viel Regen wie normalerweise über den gesamten Sommer in der Stadt fallen würde. Innerhalb von drei Stunden gingen am Freitagabend (Ortszeit) an manchen Orten mehr als 150 Liter pro Quadratmeter nieder. Auf Videoaufnahmen, die im Internet veröffentlicht wurden, war zu sehen, dass das Wasser einem Menschen teilweise bis zur Brust reichte.