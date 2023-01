Angriff mit Hammer, Säge und Eispickel 45 Jahre Haft für brutale Attacke auf Homosexuellen in den USA

Die Tat im Sommer 2020 sei Teil eines Komplotts des Verurteilten gewesen, homosexuelle Männer zu entführen und zu töten, teilte das Büro der Staatsanwaltschaft mit. Das Strafmaß von 45 Jahren wurde in dieser Woche von einem Richter in Lafayette verkündet, nachdem sich der Angeklagte im September im Rahmen einer Verständigung mit der Staatsanwaltschaft der Verschleppung schuldig bekannt hatte und der Vorwurf eines Hassverbrechens in der Folge fallengelassen worden war.