Hauskatze in Pariser Bahnhof überfahren „Wir haben gesehen, wie er in zwei Hälften geschnitten wurde“

Der Fall einer in Paris von einem Zug totgefahrenen Hauskatze hat in Frankreich für Entsetzen gesorgt. Innenminister Gérald Darmanin sagte am Freitag im Sender BFMTV, ihn habe „besonders schockiert“, wie die französische Bahngesellschaft SNCF „den schrecklichen Fall“ gehandhabt habe. Bei den Ermittlungen müsse nun geklärt werden, wer strafrechtlich für den Tod der Katze verantwortlich sei.