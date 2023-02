Nach Tod von Queen Elizabeth II. Royal Mail zeigt neue Briefmarken mit König Charles III.

Die britische Royal Mail hat ihr Design für die neuen Briefmarken mit dem Antlitz von König Charles III. vorgestellt. Die neuen Marken sollen ab dem 4. April in den Verkauf gehen, kündigte die britische Post an. Wie seine Mutter Queen Elizabeth II. ist der Monarch darauf scherenschnittartig im Profil zu sehen. Die Briefmarke orientiert sich an den bereits im Umlauf befindlichen Münzen mit dem Abbild von Charles III, das der britische Künstler Martin Jennings gestaltet hat.