Mitgründer des RAF Museums Laarbruch ist gestorben Ein Offizier und Gentleman – Trauer um Rod Hawkins

Die Verbindungen der RAF Laarbruch zur Gemeinde Weeze und anderen Städten haben in den 45 Jahren der Stationierung in Weeze viel für die deutsch-britische Freundschaft getan. Das Museum hält die Erinnerung an diese Zeit wach. „Rod Hawkins hat einen großen Anteil an dieser Arbeit und wird in den Herzen derer weiterleben, die er mit seiner Leidenschaft für die königliche Luftwaffe und seinem Beitrag zum kulturellen Erbe der Region berührt hat“, so das Team des RAF Museums Laarbruch.