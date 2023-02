Rettungsarbeiten in Erdbebenregion „Kann mich irgendjemand hören?“

Rettungskräfte und Zivilisten reichten Betonbrocken und Haushaltsgegenstände über Trümmerberge, bewegten Tonnen von Schutt bei der verzweifelten Suche nach Überlebenden des heftigen Erdbebens vom Montagmorgen von Hand. „Kann mich irgendjemand hören?“, riefen die Retter in der Provinz Kahramanmaras, in der das Epizentrum des Bebens lag. An einigen Orten im Südosten der Türkei drangen Schreie von Überlebenden unter den Trümmern eingestürzter Gebäude hervor.