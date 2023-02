Nur noch ein Grenzübergang offen Bürgerkrieg erschwert Hilfe für Erdbebenopfer in Syrien

Die Bundesregierung will demnach bei der Erdbebenhilfe mit den internationalen Organisationen zusammenarbeiten, mit denen sie bereits bisher humanitäre Hilfe in der Region leistete. So sei die Hilfsorganisation Malteser International im Nordwesten Syriens aktiv. Die Hilfen für die in Syrien tätigen Partner-Organisationen werde die Bundesregierung um eine weitere Million Euro aufstocken, sagte Sasse.