Neue Details Beamter machte Fotos von blutüberströmtem Tyre Nichols

Einer der Polizisten sei über dem blutüberströmten Nichols gestanden und habe Fotos von ihm gemacht, die er an Kollegen und eine weibliche Bekanntschaft verschickt habe, hieß es in Dokumenten, die eine Kommission für Verhaltensstandards und Schulungen von Polizisten in Tennessee am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichte. Der Anwalt des genannten Beamten wollte sich dazu zunächst nicht äußern, auch die Verteidiger der anderen vier Polizisten lehnten eine Stellungnahme ab oder reagierten nicht auf Bitten um einen Kommentar.