Royal verliert Prozess gegen Verlag Juristische Schlappe kostet Prinz Harry viel Geld

Im Rechtsstreit mit dem Verlag der britischen „Mail on Sunday“ muss Prinz Harry 48.447 Pfund (rund 57.000 Euro) zahlen. Ein Richter am Londoner High Court wies den britischen Prinzen am Montag an, bis zum 29. Dezember für die Anwaltskosten des Verlags Associated Newspapers (ANL) aufzukommen, nachdem der jüngste Sohn von König Charles III. vor Gericht eine Teil-Niederlage erlitten hatte.