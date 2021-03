Weltweite Auswirkungen : Industrie fürchtet Lieferengpässe durch Stau am Suezkanal

Industrie fürchtet Lieferengpässe durch Stau am Suezkanal

Gizeh Seit Tagen blickt die Welt auf den Suezkanal. Dort sitzt ein Schiff fest und hält den Verkehr auf. Der Stau könnte große Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Noch ist unklar, wie lange der Mega-Frachter „Ever Given“ festsitzt.

Keine Entwarnung im Suezkanal: Trotz fortlaufender Bemühungen von Schleppern und anderem Gerät konnte ein seit Tagen festgesetzter Frachter noch nicht freigelegt werden. Der nächste Versuch, das Containerschiff zu bewegen, soll am Abend unternommen werden, teilte das Seefahrts- und Logistikunternehmen GAC am Freitag auf seiner Internetseite mit.

Seit Dienstag blockiert die 400 Meter lange „Ever Given“ den Suezkanal, eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Das unter der Flagge Panamas fahrende Containerschiff war wegen eines Sandsturms auf Grund gelaufen. Der japanische Eigentümer hofft, den Frachter an diesem Wochenende freizubekommen. Das Unternehmen entschuldigte sich für den Vorfall.

Nach Einschätzung des niederländischen Bergungsunternehmens Boskalis, das Ägypten unterstützt, ist ein Erfolg in kurzer Zeit nicht möglich. Neben den Baggerarbeiten soll Brandstoff abgepumpt und damit das Gewicht des Schiffes verringert werden, wie ein Sprecher des Unternehmens der niederländischen Agentur ANP sagte. Demnach spiele beim Baggern auch die Art des Bodens eine Rolle. „Bei lehmartigem Boden kann man graben, so viel man will, aber der Boden daneben bleibt stehen.“ Sand könne dagegen weggespült werden.