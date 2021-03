Pubbesuch vor Friseurbesuch : Boris Johnson setzt Prioritäten

London Mitte April sollen in England die Friseure sowie die Biergärten wieder öffnen. Der mittlerweile recht zottelig aussehende britische Premier Boris Johnson hat es mit dem Besuch im Biergarten eiliger als mit dem Haarschnitt.

„Ich brauche wirklich dringend einen Haarschnitt“, sagte der 56-Jährige am Donnerstag in London zu einer „Sky News“-Reporterin. Von dieser gefragt, ob er schon einen Termin für den 12. April gebucht habe, sagte Johnson: „Für den Pub? Ja!“ Beim Haarschnitt wisse er noch nicht so genau.