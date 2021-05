Folgen der Pandemie in Mönchengladbach : Industrie meldet massive Einbußen

Mönchengladbach Die Einbrüche setzen sich auch 2021 fort, warnt die IHK Mittlerer Niederrhein. Welche Branchen am stärksten betroffen sind, und welche dem Trend sogar trotzen.

Die Industriebetriebe in Mönchengladbach haben im Corona-Jahr 2020 deutliche Einbußen erlitten. Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes ist im abgelaufenen Jahr um 9,2 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden Euro eingebrochen. 2019 waren es noch gut 2,7 Milliarden Euro Umsatz gewesen, wie aus Berechnungen des Statistischen Landesamtes it.NRW hervorgeht. Dafür wurden die 109 in der Stadt gezählten Industriebetriebe mit mehr als 20 Beschäftigten herangezogen.

Dieser Trend setzt sich nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein auch im laufenden Jahr fort. Die Rückgänge beim Gesamtumsatz der Industrie in der Region betrugen im Januar und Februar 9,3 Prozent im Vergleich zu den gleichen Vorjahresmonaten – also jene Monate des Vorjahres, in denen es noch keine Pandemie-Auswirkungen gab. Damit ist die Industrie in der Region stärker betroffen als im Landesvergleich, in NRW liegt der Rückgang bei 5,6 Prozent.