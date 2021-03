Stau auf wichtiger Wasserstraße : Containerschiff wird Suez-Kanal noch tagelang blockieren

Ismailia/Berlin Von drei Tagen bis zu mehreren Wochen: Die Experten sind sich alles andere als einig, wie lange der Suezkanal durch das festgefahrene Containerschiff „Ever Given“ blockiert sein könnte.

Den Bergungsteams zufolge könnte sich die Aktion allerdings noch Wochen hinziehen. Dies sei nicht auszuschließen, sagte der Chef der Firma Bos, Peter Berdowski, dem Sender "Nieuwsuur" am Donnerstag. Bug und Heck des 400 Meter langen Schiffes seien an den Seiten des Kanals hochgedrückt worden. Die "Ever Given" sei damit "wie ein riesiger gestrandeter Wal". Bis zum späten Nachmittag stauten sich mehr als 200 Schiffe auf beiden Seiten des Kanals, einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Die weltgrößte Container-Reederei Maersk prüfte nach eigenen Angaben, ob sie ihre Schiffe um die Südspitze Afrikas schicken sollte bei einer zusätzlichen Fahrdauer von bis zu sechs Tagen.