Gaspipeline aus Russland in der Ostsee : Zweites Schiff hat mit Rohrverlegung für Nord Stream 2 begonnen

Gaspipeline aus Russland in der Ostsee

Verlegungsarbeiten der Pipeline-Rohre in der Ostsee (Archivbild). Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Bornholm Nach langem Stillstand beim Weiterbau der umstrittenen Gas-Pipeline aus Russland geht es jetzt mit einem zweiten Schiff weiter. Eine Fertigstellung wollen unter anderem die USA weiterhin verhindern.

Für die umstrittene Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 hat ein zweites Schiff mit der Verlegung von Rohren begonnen. Nach erfolgreichen Tests habe das russische Pipeline-Verlegeschiff „Akademik Tscherski“ Verlegearbeiten in dänischen Gewässern aufgenommen, teilte die Nord Stream 2 AG am Dienstag mit. Bereits seit Anfang Februar verlegt die russische „Fortuna“ in dänischen Gewässern Rohre.