„Estonia“-Prozess : Gegen Grabfrieden verstoßen - Dokumentarfilmer zu Geldstrafen verurteilt

Göteborg Rund 28 Jahre nach der größten Schiffskatastrophe der europäischen Nachkriegszeit beschäftigt sich ein Gericht einmal mehr mit dem „Estonia“-Untergang und seinen Folgen. Zwei Schweden werden nun doch verurteilt. Das letzte Wort dürfte damit weiter nicht gefallen sein.

Erst Freispruch, nun eine relativ milde Strafe: In einem neu aufgerollten Prozess um Aufnahmen am Wrack der Ostsee-Fähre „Estonia“ sind zwei Schweden wegen Verstoßes gegen den Grabfrieden zu Geldstrafen verurteilt worden. Anders als bei einem Freispruch vor gut anderthalb Jahren kam das Bezirksgericht von Göteborg in einem am Montag veröffentlichten Urteil zu dem Schluss, dass der Journalist Henrik Evertsson und der Wrack-Experte Linus Andersson doch nach dem schwedischen Estonia-Gesetz verurteilt werden können.