Estonia-Unglück : Tauchgang zur Wahrheit?

Die Fähre Estonia der Reederei Estline (undatiertes Archivfoto), die am am 28. September 1994 um 00.23 Uhr SOS sendete und in weniger als einer halben Stunde sank. Foto: dpa/-

Stockholm Der Untergang der Fähre „Estonia“ im Jahre 1994 ist ein schwedisches Trauma – der vielen Toten und der ungeklärten Umstände wegen. Jetzt könnte Licht ins Dunkel gebracht werden.

Ausschlaggebend war der Discovery-Dokumentarfilm „Estonia – der Fund der alles verändert“, der zum 26. Jahrestag des Unglücks am 28. September vergangenen Jahres ausgestrahlt wurde. Unterwasseraufnahmen wiesen auf ein vier Meter hohes und über ein Meter breites Loch, das im Untersuchungsbericht von 1997 nicht erwähnt wurde, sowie auf ein kleineres Loch. „Wie entstanden sie, wann entstanden sie? Entstanden sie nach oder vor dem Sinkvorgang?“, so Jonas Bäckstrand. Dies seien, so der Chef der schwedischen Havarie-Kommission, die wichtigsten Fragen, die der Tauchgang klären sollte.

Der Untergang der Fähre gilt als die größte Katastrophe der zivilen Schifffahrt in Europa nach 1945 – die Fähre von Tallin nach Stockholm sank in einer stürmischen Nacht am 28. September 1994 innerhalb von einer halben Stunde. Nur 137 Personen überlebten in dem kalten Wasser, 852 Tote sind zu beklagen, vor allem Schweden.