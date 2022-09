Nach Snapchat-Video : Französischer Rapper Timal wegen Tierquälerei festgenommen

Auch der französische Fußballspieler Kurt Zouma (Bild) stand wegen Tierquälerei vor Gericht. In einem viral gegangenen Video hatte er seine Katze misshandelt. Ein britisches Gericht verurteilte ihn zu 180 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Foto: AFP/DANIEL LEAL

Bobigny Der französische Rapper Timal ist wegen eines Snapchat-Videos, in dem er seinen Hund gegen den Kopf tritt, festgenommen worden. Die Festnahme erfolgte am Mittwoch in Champs-sur-Marne östlich von Paris.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die beiden Hunde des Rappers wurden ihm weggenommen und an eine Tierschutzorganisation übergeben, wie die Staatsanwaltschaft im nahe gelegenen Meaux am Donnerstag mitteilte. Der Rapper mit dem bürgerlichem Namen Ruben Louis wird demnach der „Grausamkeit gegenüber einem Haustier“ beschuldigt. Das von dem 25-Jährigen selbst im Onlinedienst Snapchat veröffentlichte Video zeigt diesen dabei, wie er einen seiner beiden Hunde drei Mal gegen den Kopf tritt. Mehrere Tierschutzorganisationen teilten mit, sie hätten deswegen juristische Schritte gegen den Musiker eingeleitet.

Timal war im Februar mit dem Song „Filtré“, den er gemeinsam mit dem Rapper Gazo aufgenommen hatte, der Durchbruch gelungen. Vor wenigen Tagen veröffentlichte Timal seine neue Single „Caméléon“.

Im Juni war bereits der französische Fußballspieler Kurt Zouma von einem britischen Gericht zu 180 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt wurden, weil er seine Katze misshandelt hatte - die Tierquälerei war ebenfalls durch ein viral gegangenes Video ans Licht gekommen.

(cwi/AFP)