Prozessbeginn nach Attentat : Die Horrornacht von Nizza

Polizisten stehen um den beim Anschlag am Nationalfeiertag benutzten Lastwagen am 15.07.2016 in Nizza. (Archivfoto) Foto: dpa/Andreas Gebert

Paris In Paris hat der Prozess um das Attentat an der Promenade des Anglais 2016 in Nizza begonnen. 86 Menschen kamen dabei ums Leben. Der Attentäter handelte offenbar ohne echte Komplizen.

Es sollte ein Sommerabend der Leichtigkeit an der Promenade des Anglais werden. Rund 30.000 Menschen hatten sich am Nationalfeiertag 2016 auf der Flaniermeile in Nizza versammelt, um das traditionelle Feuerwerk zu sehen, als um 22.32 Uhr ein weißer Lastwagen gezielt in die Menge raste. Gut vier Minuten lang steuerte Mohamed Lahouaiej Bouhlel seinen 19-Tonner im Zick-Zack-Kurs über die bekannteste Straße der Stadt an der Côte d’Azur. Am Montag begann der Prozess um die Schreckensnacht, in der Lahouaiej Bouhlel 86 Menschen tötete und 450 verletzte. Unter den Opfern waren 15 Kinder, „kleine Kinder, die Spaß haben wollten“, wie der damalige Präsident François Hollande sagte.

Der Fahrer, der seinen Lkw gezielt auf einen Bonbonstand steuerte, kann nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Er wurde von Polizisten erschossen. An seiner Stelle sitzen sieben Angeklagte, darunter eine Frau, in der gläsernen Anklagebox im alten Pariser Justizpalast, wo vor einigen Wochen der Prozess um die Pariser Anschläge vom 13. November 2015 zu Ende ging. Damals war mit Salah Abdeslam der einzige überlebende Attentäter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die meisten anderen Angeklagten, deren terroristisches Profil eindeutig war, kassierten ebenfalls hohe Strafen.

Beim zweiten Terrorprozess des Jahres ist die Lage weniger eindeutig. Die drei Hauptangeklagten sollen zwar von einem Anschlagsplan Lahouaiej Bouhlels gewusst haben, allerdings ohne Einzelheiten. Das Beweismaterial gegen sie ist dünn, sodass sie nicht wegen Komplizenschaft angeklagt sind, sondern nur wegen Beteiligung an einer kriminellen terroristischen Tat, auf die maximal 30 Jahre Gefängnis stehen. Die anderen fünf Angeklagten, von denen einer auf der Flucht ist, müssen sich wegen der Lieferung von Waffen verantworten.

Attentäter fuhr elfmal zur Probe die Promenade entlang

Der Attentäter, ein 31-jähriger tunesischer Fahrer eines Lieferdienstes, hatte seine Tat mehrere Monate im Voraus geplant. Seit März 2016 versuchte er, einen Lkw zu mieten und informierte sich über Versammlungen an der Promenade des Anglais. Er kundschaftete die Gegend zu Fuß, mit dem Rad und mit dem Lastwagen aus. Elfmal fuhr er die weltberühmte Uferpromenade entlang, zweimal wohl mit einem der Angeklagten auf dem Beifahrersitz.

Außerdem radikalisierte sich Lahouaiej Bouhlel in den Wochen vor seiner Tat. Der eigentlich nicht religiöse Vater von drei Kindern ging in die Moschee, ließ sich einen Bart wachsen und kritisierte seine Freunde, die Alkohol tranken und Musik hörten. Zudem schaute er sich Videos von den Gräueltaten der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) an, die sich zu dem Attentat bekannte. Allerdings konnte bisher keine Verbindung zwischen dem IS und Lahouaiej Bouhlel nachgewiesen werden.

Stattdessen schilderte dessen Ex-Frau einen psychisch gestörten Mann, der sie schlug, in die Wohnung urinierte und das Plüschtier eines seiner Kinder mit dem Messer malträtierte. Zweimal ging sie wegen ihres gewalttätigen Ehemanns zur Polizei, ohne dass diese etwas unternahm. Wenige Monate vor dem Attentat wurde Lahouaiej Bouhlel dann zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt, weil er einen Autofahrer nach einem Disput wegen eines Verkehrsdelikts mit einem Nagelbrett angegriffen hatte.