Dokumentarfilmer vor Gericht : „Estonia“-Prozess in Schweden neu aufgerollt

Göteborg Dokumentarfilmer machten 2019 einen spektakulären Fund am Wrack der gesunkenen Ostseefähre „Estonia“. Doch für ihren Tauchgang müssen sie sich seit Montag zum wiederholten Mal vor Gericht verantworten.

Ihr Vorgehen, so hatten die Richter damals geurteilt, sei zwar nach dem sogenannten Estonia-Gesetz in Schweden strafbar gewesen. Trotzdem könnten die beiden Schweden nicht verurteilt werden, weil sie den Roboter von einem unter deutscher Flagge fahrenden Schiff aus in internationalen Gewässern ins Wasser gelassen hätten. Deutschland hatte eine Grabfriedensvereinbarung anders als Schweden und weitere Ostsee-Anrainer nicht unterzeichnet. Ein Berufungsgericht sah das anders und gab den Fall an die Erstinstanz in Göteborg zurück. Das Urteil soll am 5. September verkündet werden.