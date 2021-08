Erste Nachtwächterin seit mehr als 600 Jahren : Eine Frau wacht über Lausanne

Lausanne Zwischen 22 Uhr und 2 Uhr wird in Lausanne stündlich die Uhrzeit vom Turm der Kathedrale verkündet. Seit mehr als 600 Jahren gibt es diese Tradition, mit Cassandre Berdoz hat diesen Job nun erstmals eine Frau.

In Lausanne wacht erstmals seit mehr als 600 Jahren eine Frau nachts über die Stadt. Cassandre Berdoz arbeite seit Mitte August als Aushilfs-Nachtwächterin und breche damit die seit dem Jahr 1405 bestehende Tradition eines männlichen Nachtwächters, teilte die Stadt am Genfersee am Donnerstag mit. Auf diesem Posten muss Berdoz nachts stündlich die aktuelle Uhrzeit vom Turm der Kathedrale rufen.