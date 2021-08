Protestzug in Grevenbroich : Facebook-Gruppe plant Demo für das Krankenhaus

Grevenbroich Die Organisatoren rechnen mit 600 bis 800 Teilnehmern, die sich für den Erhalt des Elisabeth-Krankenhauses stark machen wollen. Wann und wo der Protestzug starten soll - hier finden Sie alle Informationen.

Die via Facebook gegründete Gruppe „Keine Schließung des Krankenhauses in Grevenbroich“ hat jetzt den Termin für ihre angekündigte Demo festgelegt: Am Samstag, 11. September, soll sich am Kreishaus ein Protestzug formieren und von dort aus durch die Innenstadt ziehen. Claudia Middeldorf rechnet mit 600 bis 800 Teilnehmern. „Diese Zahl ist realistisch“, sagt die Mitorganisatorin angesichts von mehr als 2700 Mitgliedern, die sich in den vergangenen Wochen der Facebook-Gruppe angeschlossen haben.