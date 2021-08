Fridays For Future : Mahnwache fürs Klima mit Bundestagskandidaten

Haan 24 Stunden lang wollen die Aktivisten mit Bürgern über Klima, Politik und die Welt plaudern, laut und präsent sein und „coole Aktionen machen“, heißt es in der Ankündigung. Auch Bundestagskandidaten schauen vorbei.

Mit einer Mahnwache fürs Klima will die Haaner Ortsgruppe der Schülerbewegung „Fridays For Future“ (FFF) an diesem Wochenende ab Freitag, 27. August, 16 Uhr, wieder möglichst viele Menschen auf der Straße auf das Thema aufmerksam machen.

Die Mahnwache startet am unteren Ende der Marktpassage am Neuen Markt: „24 Stunden lang werden wir gemeinsam mit euch über Klima, Politik und die Welt plaudern, laut und präsent sein für effektiven Klimaschutz und coole Aktionen machen“, heißt es in der Ankündigung: „Unter anderem wollen wir zusammen mit euch unser Banner für die Demo am 24. September bemalen und wir haben eine Überraschung für alle Foto- und Selfiefreunde vorbereitet.“