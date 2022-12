Nachwuchs statt Nato Finnischer Verteidigungsminister nimmt Elternzeit wahr

Zwar sind bereits mehrere Politikerinnen in Regierungsämtern in Elternzeit gegangen - aber Kaikkonen ist in Finnland einer der ersten Männer im Ministeramt, der sich diese Zeit nimmt. Pionier war der damalige Regierungschef Paavo Lipponen, der sich während seiner Amtszeit in den späten 1990er Jahren zwei Mal einige Tage Elternzeit nahm.