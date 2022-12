Infrastruktur-Schutz betroffen Hacker erlangt offenbar Zugriff auf FBI-Datenbank

Auf der bei Cyberkriminellen beliebten Webseite BreachForums schrieb der mutmaßliche Hacker unter dem Usernamen USDoD, dass rund 47.000 der InfraGard-Mitglieder ihre persönlichen Email-Adressen hinterlegt hätten. Aber weder Sozialversicherungsnummern noch Geburtsdaten habe er erbeuten können. Obwohl InfraGard Eingabefelder für diese Daten hat, hatten umsichtige Portal-Mitglieder sie bewusst leer gelassen. Allerdings teilte der mutmaßliche Hacker dem Journalisten Krebs mit, dass er sich in Nachrichten an InfraGard-Mitglieder auch als Finanzinstitut-Chef vorgestellt habe, um an weitere persönliche Daten zu kommen, die sich für kriminelle Zwecke missbrauchen ließen.