Unschuldig im Gefängnis Mann nach 21 Jahren Haft von Mord und Vergewaltigung freigesprochen

In einem der größten Justizirrtümer der norwegischen Geschichte ist ein 43-jähriger Mann nach fast 21 Jahren Haft auf freien Fuß gekommen. Der verurteilte Norweger Viggo Kristiansen wurde am Donnerstag von Vorwürfen freigesprochen, zwei acht und zehn Jahre alte Mädchen im Jahr 2000 vergewaltigt und ermordet zu haben. Er habe 21 Jahre lang zu Unrecht im Gefängnis gesessen, erklärte Richterin Tonje Vang vom Berufungsgericht Borgarting in Oslo.