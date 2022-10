Finnischer Stahlkonzern : Bis Dezember will Outokumpu Teile des Konzerns verkaufen

Der Firmensitz des Unternehmens in Krefeld. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der finnische Stahlkonzern, der ein Werk an der Oberschlesienstraße in Krefeld betreibt, will sich auf sein Kerngeschäft mit Edelstahl-Flachprodukten konzentrieren.

Der finnische Stahlkonzern Outokumpu mit seinen rund 1000 Beschäftigten im Werk Krefeld an der Oberschlesienstraße stellt sich seit Jahren im zum Teil ruinösen Wettbewerb der Branche weltweit neu auf. Dazu gehörten schmerzliche Einschnitte wie Abbau des Personals, aber auch strukturelle Veränderungen. Erste Erfolge der Konsolidierung sind in Krefeld zu erkennen. Bonuszahlungen für die Beschäftigten und die Entwicklung neuer Geschäftsfelder wie die Herstellung von Stahlpulver für den 3D-Druck gehören zum Konzept. Der Probebetrieb dazu läuft schon seit einigen Monaten. Auch die Vermarktung ungenutzter Flächen im Industriepark werden angestrebt. Die Konzernleitung aus Finnland geht den Kurs, der bereits von der Ratingagentur Moudi`s durch eine verbesserte Einstufung honoriert wurde, konsequent weiter. Die Konzentration auf das Kerngeschäft führt zum Verkauf des Großteils der Sparte Langprodukte.

Vor drei Monaten gab Outokumpu bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Veräußerung des Großteils des Geschäftsbereichs Langprodukte an die Marcegaglia Steel Group, einen weltweit führenden Industriekonzern im Bereich der Stahlverarbeitung, unterzeichnet hat (wir berichteten).

Outokumpu werde sich auf sein Kerngeschäft mit Edelstahl-Flachprodukten konzentrieren. Die Gesamtgegenleistung auf schulden- und bargeldloser Basis habe sich auf 228 Millionen Euro belaufen, erklärte ein Konzernsprecher. Outokumpu erwarte, dass die Transaktion seine finanzielle Position stärken werde. Der Verkauf solle bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Der Abschluss der Transaktion unterliege den üblichen Vollzugsbedingungen und behördlichen Genehmigungen durch die Wettbewerbsbehörden.