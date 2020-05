„Ironischerweise eine gute Nachricht“ : Mehr als zwölf Meter langer Wal an englischer Küste angespült

Clacton-on-Sea An der englischen Nordseeküste, nahe der Stadt Clacton-on-Sea, ist am Freitag ein mehr als zwölf Meter langer Walkadaver angespült worden. Wissenschaftler werten das als positives Zeichen.

Die Polizei in der Grafschaft Essex rief die Menschen per Facebook auf, sich von dem toten Tier fernzuhalten. „Wir sind derzeit vor Ort mit anderen Organisationen und es wird beraten, wie er entfernt werden kann“, hieß es in der Mitteilung. Trotzdem fanden sich am Strand zahlreiche Schaulustige ein, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Es soll sich Experten zufolge um einen Finnwal handeln.