Petersberger Klimadialog : Merkel verknüpft Corona mit Klima

Berlin Die Bundeskanzlerin bekennt sich zum 55-Prozent-EU-Klimaziel bis 2030 und warnt vor der Übertragung von Wildtierkrankheiten auf den Menschen, weil Lebensräume von Tieren zerstört werden.

Ihre „herzliche Begrüßung“ zu Beginn des digital veranstalteten Petersberger Klimadialogs klappte gerade noch, dann war die Kanzlerin erst einmal weg. Man sah sie zwar, hörte aber nur Wortfetzen. Video-Alltag in Corona-Zeiten auch für Angela Merkel. Manches verliert sich in diesem Internet. Aber immerhin nicht die Botschaft, auf die viele warteten. Als sie in ihrer per Livestream übertragenen und mit Spannung erwarteten Rede wieder etwas begrüßte, war sie klar zu verstehen. Europa solle bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden, das sei ein langer Weg. „Und deshalb begrüße ich den Vorschlag des Zwischenziels für die Europäische Union bis 2030, die Emissionen auf 50 bis 55 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren.“