Zuletzt vor neun Jahren : Astronauten sollen erstmals wieder von den USA aus zur ISS starten

Cape Canaveral Rund neun Jahre nach dem letzten Flug eines US-Space-Shuttles sollen erstmals wieder US-Astronauten von den USA aus zur Internationalen Raumstation starten. Der lange geplante und mehrfach verzögerte Test wird mit großer Spannung erwartet – nicht nur in den USA.

Los geht es nach derzeitigem Plan am 27. Mai um 22.32 Uhr (MESZ) von der Abschussrampe 39A. Die Astronauten starten nicht an Bord eines Raumschiffs der Nasa, sondern in deren Auftrag mit einer „Falcon 9“-Rakete und dem „Crew Dragon“ - mitten in der Corona-Pandemie, in der Unternehmen nur eingeschränkt arbeiten können und Zuschauer nicht zugelassen werden. Hohen Besuch wird es trotzdem geben: US-Präsident Trump hat sich angekündigt. Und für all diejenigen, die den Start von zu Hause verfolgen wollen, haben die Nasa und Einrichtungen wie beispielsweise das American Museum of Natural History in New York Livestreams und ausgiebige Online-Begleitung geplant.