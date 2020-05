Absturz in Wohngebiet : Stimmenrekorder nach Flugzeugunglück in Pakistan gefunden

Freiwillige Helfer und Einsatzkräfte suchen nach Überlebenden, nachdem ein Flugzeug in einem Wohngebiet in Karachi abgestürzt ist. Foto: dpa/Fareed Khan

Islamabad Fast eine Woche nach dem Absturz einer Passagiermaschine in einem Wohngebiet im Süden Pakistans ist der Stimmenrekorder des Cockpits gefunden worden. Die Ursache des Unglücks ist bislang noch unklar.

Der Rekorder sei bei weiteren Aufräumarbeiten an der Absturzstelle gefunden worden, teilte ein Sprecher von Pakistan International Airlines (PIA) am Donnerstag mit. Die in Lahore gestartete PIA-Maschine - ein Airbus A320 - war am vergangenen Freitag kurz vor der Landung auf Karatschis Flughafen in ein Wohngebiet der Millionenstadt gestürzt. Der Absturzort wurde verwüstet, mehrere Menschen am Boden wurden verletzt. 97 Insassen des Flugzeugs kamen ums Leben. Zwei Passagiere überlebten das Unglück.