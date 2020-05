Memorial Day : Corona-Warnungen nach Menschenmassen an US-Stränden

St. Petersburg Menschenmassen an US-Stränden haben am Sonntag Behörden zu Warnungen wegen der Nichtbeachtung von Abstandsregeln veranlasst. Das um den Feiertag Memorial Day am Montag verlängerte Wochenende lockte viele Menschen ans Wasser.

Polizisten und Strandwärter versuchten, sicher zu stellen, dass Menschen Abstand zueinander hielten, während sie sich im Strand, in Parks und auf anderen Freizeitflächen sonnten.

Dr. Deborah Birx, die Koordinatorin der Corona-Taskforce des Weißen Hauses, sagte in einer Talkshow des Senders ABC, sie sei „sehr besorgt“ über Menschenansammlungen am Wochenende. Sie betonte die Wichtigkeit des Abstandhaltens. Wer nicht Distanz wahren könne, müsse im Freien eine Maske tragen, sagte sie.

Bei Tampa an der Golfküste Floridas schlossen Behörden Parkplätze, weil diese voll waren. Auf einem in Missouri aufgenommenen Video war zu sehen, wie Urlauber sich ohne Mundschutz dicht beieinander drängten, wie der Sender KMOV-TV berichtete. In Daytona Beach in Florida wurden am Samstagabend Schüsse bei einer Straße in Strandnähe abgegeben, wo sich mehr als 200 Menschen versammelt hatten und trotz Beschränkungen feierten und tanzten.

(anst/dpa)