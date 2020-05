Ab Dienstag : USA verhängen Sperre für Einreisende aus Brasilien

Washington Die USA ziehen die Einreisesperre für Reisende aus Brasilien um zwei Tage vor. Die Maßnahme solle schon am Dienstagabend gelten, teilte das Weiße Haus am Montag ohne weitere Erläuterung mit.

Eigentlich hatte sie am Donnerstagabend in Kraft treten sollen. Das Einreiseverbot gilt für Reisende, die sich in den letzten zwei Wochen vor geplanter Ankunft in den USA in Brasilien aufgehalten haben. Ausnahmen gelten für US-Bürger, Menschen mit dauerhafter Aufenthaltserlaubnis sowie deren engste Angehörige.