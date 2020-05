Neue Rassismusvorwürfe gegen Polizei : CNN-Team bei Protesten in Minneapolis festgenommen

Demonstranten stehen mit einem Plakat mit der Aufschrift «I can't breathe» vor einem brennenden Gebäude in Minneapolis. CNN schickte Reporter vor Ort, um über die Proteste zu berichten. Foto: dpa/John Minchillo

Minneapolis Bei den Protesten in der US-Großstadt Minneapolis ist ein Team von Journalisten des Nachrichtensenders CNN während einer Live-Übertragung von der Polizei festgenommen worden. Der betroffene TV-Korrespondent ist schwarzer Hautfarbe.

Jimenez zufolge berichtete das Team von einem Ort, wo Demonstranten ein Gebäude in Brand gesetzt hatten. In den Live-Aufnahmen waren Dutzende Polizisten in voller Montur zu sehen, inklusive Schutzausrüstung, Gasmasken, Helmen und Schlagstöcken. CNN forderte in einer Stellungnahme die sofortige Freilassung des Teams. Ihre Festnahme stelle eine Einschränkung der Pressefreiheit dar.

In Minneapolis war der Afroamerikaner George Floyd am Montag infolge eines brutalen Polizeieinsatzes ums Leben gekommen. Seiher kommt es in der Stadt zu Protesten. Wegen Plünderungen und Brandstiftungen ist dort inzwischen auch die Nationalgarde aktiviert worden. Der Fall Floyds hat in den USA Entsetzen hervorgerufen. Die vier an dem Einsatz beteiligten Polizisten sind entlassen worden. Die Bundespolizei FBI untersucht den Vorfall.