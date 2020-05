Einmischung Chinas : Ai Weiwei bewertet neues Sicherheitsgesetz als das Ende Hongkongs

Seoul Der chinesische Künstler Ai Weiwei sieht den Sonderstatus von Hongkong durch ein neues Sicherheitsgesetz vor dem Aus. Das am Donnerstag vom chinesischen Volkskongress gebilligte Gesetz sei „nicht rechtsmäßig“.

Die chinesische Führung habe ihr Wort gebrochen, denn sie habe versprochen, Hongkong unter dem Schlagwort „Ein Land, zwei Systeme“ noch über Jahrzehnte mehr Freiheiten einzuräumen als dem Rest Chinas, sagte Ai der Nachrichtenagentur AP in einem Online-Interview. Das am Donnerstag vom Nationalen Volkskongress in Peking gebilligte Sicherheitsgesetz sei „nicht rechtmäßig“.