Großbritannien : Politikerinnen verurteilen „geschmacklose“ Storys über Meghan

Foto: dpa/Toby Melville Der britische Prinz Harry (r), Herzog von Sussex, und seine Frau Meghan, Herzogin von Sussex, kommen zu den jährlichen «WellChild Awards» im Royal Lancaster Hotel.

London Seit die US-Amerikanerin Meghan Markle den britischen Prinzen Harry geheiratet hat, steht sie in den Medien unter Dauerbeschuss. Nun springen britische Politikerinnen der früheren Schauspielerin zur Seite.

Herzogin Meghan, die Ehefrau von Prinz Harry, hat in ihrem Kampf gegen britische Boulevardmedien Unterstützung aus der Politik bekommen. Trotz des Streits um den Brexit fanden sich 72 weibliche Abgeordnete aller Parteien zusammen, die der 38-jährigen Herzogin von Sussex in einem offenen Brief ihre Solidarität versichern.

In dem am Dienstag von der Labour-Politikerin Holly Lynch veröffentlichten Schreiben heißt es: „Als weibliche Abgeordnete aller politischen Richtungen möchten wir Ihnen unsere Solidarität ausdrücken, indem wir uns gegen die oft geschmacklose und irreführende Natur der Geschichten wenden, die in einigen unserer nationalen Zeitungen über Sie, Ihren Charakter und Ihre Familie gedruckt werden.“

Prinz Harry hatte Anfang Oktober Klage gegen zwei britische Zeitungsverlage wegen illegalen Abhörens von Mailbox-Nachrichten eingereicht. Zuvor hatte der 35-Jährige sich in einem emotionalen Schreiben an die Öffentlichkeit gewandt, in dem er eine „skrupellose Kampagne“ gegen seine Frau Meghan beklagte. Meghan selbst hatte in einem Interview über ihre Probleme bei der Bewältigung der teils sehr kritischen Berichterstattung britischer Boulevardmedien gesprochen und die Frage, ob die vergangenen zwei Jahre „wirklich ein Kampf“ waren, bejaht.

Die Parlamentarierinnen schrieben weiter, es sei besorgniserregend, dass einige Geschichten veraltete und koloniale Untertöne enthielten. „Das kann nicht unwidersprochen hingenommen werden.“ Sie wollten ihre Möglichkeiten nutzen, um sicherzustellen, dass „unsere Presse Ihr Recht auf Privatsphäre akzeptiert und Respekt zeigt, und dass die Geschichten die Wahrheit widerspiegeln“.

Auch sie selbst stünden in der Öffentlichkeit, wenn auch in anderer Weise als Meghan. Sie würden aber die Herabsetzungen verstehen, die oft benutzt würden, „um Frauen in öffentlichen Ämtern davon abzuhalten, mit unserer sehr wichtigen Arbeit weiterzumachen“.

(sbl/dpa)