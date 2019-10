Kleine Geschenke für Kinder : Donald Trump und Melania feiern Halloween im Weißen Haus

Washington Traditionell wird Halloween jedes Jahr auch im Weißen Haus gefeiert. Kurz vor dem Fest hat Donald Trump nun Süßigkeiten an Kinder verteilt. Die überraschten mit ausgefallenen Kostümen – der Präsident kam als er selbst.

US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania haben anlässlich des bevorstehenden Halloween-Festes im Garten des Weißen Hauses Süßigkeiten an Kinder verteilt. Viele der jungen Besucher kamen in aufwendigen Verkleidungen - etwa als Krokodile, Hexen, Soldaten, Polizisten, Feen, Skelette oder Superhelden. Die Trumps hatten sich für das Ereignis am Montag nicht verkleidet. Die Südseite des Weißen Hauses war allerdings mit scheinbar abgestorbenen schwarzen Bäumen leicht gruselig geschmückt, zudem dienten zahlreiche Kürbisse als Halloween-Verzierung.

Halloween wird in den USA am Abend des 31. Oktober gefeiert, in diesem Jahr also am Donnerstag. Dabei ist es unter anderem üblich, dass Kinder verkleidet durch ihre Nachbarschaften ziehen, um bei den Anwohnern Süßigkeiten einzusammeln. Viele Häuser sind zu Halloween aufwendig dekoriert - in den Vorgärten tummeln sich zum Beispiel Plastikskelette, Grabsteine oder Spinnweben. Häufig zu sehen sind natürlich auch Kürbisse, die typisch für die Jahreszeit sind.