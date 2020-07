Spekulation über Rückzug : Harry und Meghan machen Hofangestellte für Bruch mit Königsfamilie verantwortlich

London Wieso haben Prinz Harry und Herzogin Meghan die britische Königsfamilie verlassen? Ein neues Buch bringt unangenehme Wahrheiten auf den Tisch. Ein Problem war: Die fehlende Akzeptanz - auch bei Bediensteten.

Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle erheben einem neuen Buch zufolge schwere Vorwürfe gegen ranghohe Hofleute des britischen Königshauses. Das geht aus Auszügen des demnächst erscheinenden Buches "Finding Freedom" hervor, die am Samstag in der britischen "Times" veröffentlicht wurden. Das Ehepaar, das inzwischen in den USA lebt, hatte sich Ende März offiziell aus der ersten Reihe des britischen Königshauses zurückgezogen.