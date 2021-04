Stille Feier : Die Queen feiert ihren 95. Geburtstag

Long Live the Queen - diesen Spruch hat sich Elizabeth zu Herzen genommen. Am 21. April wird sie 95. Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

London Corona, Megxit und jetzt auch noch der Tod ihres Mannes nach über 70 Jahren Ehe - der Geburtstag der Queen am 21. April wird stiller und einsamer als zuvor. Doch in den vergangenen Jahrzehnten hat die Queen schon viele Höhen und Tiefen überstanden.

Gerade einmal vier Tage Ruhe gestattete sich die britische Königin Elizabeth II. nach dem Tod ihres Mannes Philip, bevor sie wieder zu ihren Pflichten zurückkehrte. Doch ihr 95. Geburtstag an diesem Mittwoch (21. April) wird ganz anders als geplant verlaufen. Statt mit einer großen Feier wird sie ihn wohl in Stille verbringen. Zum ersten Mal seit ihrer Hochzeit im Jahr 1947 begeht sie ihren Ehrentag ohne Prinz Philip an ihrer Seite, der am 9. April gestorben war. Klein und gebeugt und doch ganz würdevoll hatte sie bei der Trauerfeier gewirkt. Manch einer hätte sie am liebsten in den Arm genommen.