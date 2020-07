Prinz George wird sieben : Happy Birthday, Prinz Zahnlücke

Neue Bilder von Prinz George

London Heute feiert Prinz George, der dritte in der britischen Thronfolge, seinen siebten Geburtstag. Aus diesem Anlass hat Mutter Kate auf die Kamera gedrückt und Fotos von ihrem ältesten Sprössling gemacht.

Happy Birthday, kleiner Royal! Zum siebten Geburtstag von Prinz George hat der Kensington-Palast am Mittwoch Bilder veröffentlicht, die Mutter Kate (38) aufgenommen hat. Die beiden Fotos zeigen den Urenkel der Queen (94) strahlend mit Zahnlücken und blonden Locken. Auf einem Bild trägt George ein dunkelgrünes Polo-Shirt, auf dem anderen ein legeres T-Shirt im Camouflage-Look.

Die Fotos wurden wahrscheinlich vor einigen Wochen auf dem Anwesen Anmer Hall in der englischen Grafschaft Norfolk aufgenommen. Dorthin hat sich die Familie in der Corona-Krise zurückgezogen. Ihre offizielle Residenz ist der Kensington-Palast mitten in London.

Prinz George Alexander Louis of Cambridge - so sein vollständiger Name - hat gute Chancen, einmal König von Großbritannien zu werden. Nach Opa Prinz Charles (71) und Vater Prinz William (38) ist er der dritte in der Thronfolge. Seine Urgroßmutter Königin Elizabeth II. hat sich wegen der Pandemie mit Ehemann Prinz Philip (99) seit Monaten auf Schloss Windsor zurückgezogen. Seine Urgroßmutter regiert seit über 25 000 Tagen - nie zuvor saß ein britischer Monarch so lange auf dem Thron. Dass die rüstige Seniorin vorzeitig das Zepter weiterreicht, gilt als unwahrscheinlich: „Mein ganzes Leben, sollte es kurz oder lang werden“, versprach die spätere Monarchin an ihrem 21. Geburtstag, wolle sie ihren Untertanen widmen.

So muss George also erst einmal warten. Aber das ist als Siebenjähriger kein Problem. Er hat viele Hobbys. Laut Mutter Kate interessieren ihn Dinos, Käfer und Vulkane. Er mag auch alles, was mit der Polizei zu tun hat. Ganz besonders liebt George aber Hubschrauber und er fliegt sehr gern. Kein Wunder, denn er hat ein Vorbild: Prinz William ist ein ausgebildeter Hubschrauberpilot. Zudem lernt er in der Londoner Privatschule „Thomas’s Battersea School“ auch Ballett und Schauspiel. „Wir hoffen, dass unsere Schüler diese Schule mit einem starken Sinn für soziale Verantwortung verlassen werden“, betont Direktor Simon O'Malley auf der Website der Thomas's Battersea School. Das klingt fast wie auf einen künftigen König zugeschnitten. Ein echter König muss eben ein Tausendsassa sein und in jungen Jahren schon einiges ausprobiert haben.

Auch gereist ist der kleine Prinz schon eine ganze Menge. Dank seiner Eltern. Er war noch nicht mal ein Jahr alt, als er seine Eltern auf einer offiziellen Reise nach Neuseeland und Australien begleitete. 2016 besuchten er und Charlotte mit ihren Eltern Kanada, 2017 ging es dann nach Polen und Deutschland. Zu den Stationen gehörten Berlin, Hamburg und Heidelberg. Medien werteten diese Reise auch als Charme-Offensive Großbritanniens mit Blick auf den Brexit.

Bliebe nur noch die Frage zu klären, warum Prinz Charming George auf den vom Palast veröffentlichten Bildern so vertraut, so lässig schaut. Viele der der veröffentlichten Bilder wurden im privaten Umfeld gemacht. Meist stand Mama Kate hinter der Kamera und versuchte sich als Fotografin. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Und so warten vor allem die Briten regelmäßig auf neue Bilder der Palastkinder. George und seine Schwester Charlotte (5) begeistern die Briten. Sie ist ziemlich keck und sorgte zum Beispiel für viel Gelächter, als sie Zuschauern einer Segelregatta die Zunge zeigte. Charlotte besucht dieselbe Privatschule wie George in der Hauptstadt. Der zweijährige Louis ist hingegen noch wenig in der Öffentlichkeit zu sehen.

(mja mit dpa)