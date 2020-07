Freunde in Sorge : Herzogin Meghan fühlte sich von britischer Monarchie nicht geschützt

Freunde in Sorge

London Herzogin Meghan verklagt den Herausgeber der britischen Zeitung „Mail on Sunday“. Diese hatte Teile eines Briefes von Meghan an ihren Vater Thomas Markle während ihrer Schwangerschaft veröffentlicht.

Meghan, Herzogin von Sussex, hat sich angesichts negativer Medienberichte während ihrer Schwangerschaft von der britischen Monarchie nicht ausreichend geschützt gefühlt. Freunde hätten sich Sorgen um das Wohlbefinden der Frau von Herzog Harry gemacht, erklärten ihre Anwälte in einem Verfahren gegen die Herausgeber der „Mail on Sunday“ und der Webseite MailOnline. Diese hatten Teile eines Briefes von Meghan an ihren Vater Thomas Markle veröffentlicht.