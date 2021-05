Corona-Krise und Lockdown : FZX braucht wohl auch 2021 einen Zuschuss

Xanten Schon 2020 hatte das Freizeitzentrum Xanten (FZX) einen Zuschuss der Gesellschafter haben müssen – wegen der Corona-Krise. Xantens Bürgermeister rechnet damit, dass 2021 erneut eine finanzielle Hilfe notwendig wird.

Wegen der Corona-Pandemie geht Xantens Bürgermeister Thomas Görtz davon aus, dass das Freizeitzentrum Xanten (FZX) auch 2021 von seinen drei Gesellschaftern mit einem außerordentlichen Zuschuss finanziell unterstützt werden muss. „Wir werden darüber reden müssen“, sagte Görtz am Dienstag im Xantener Hauptausschuss. Gastronomie und Tourismus seien 2021 bisher nicht möglich gewesen, das FZX habe kaum Einnahmen erzielen können. „Es wäre blauäugig zu glauben, dass es ohne finanzielle Hilfen gehen wird“, erklärte Görtz, der auch einer der drei FZX-Geschäftsführer ist. Die Höhe der erforderlichen finanziellen Hilfe sei aber noch unklar.

Xanten ist einer der drei Gesellschafter, die anderen sind der Kreis Wesel und der Regionalverband Ruhr (RVR). 2020 hatten sie zusammen einen außerordentlichen Zuschuss in Höhe von 850.000 Euro an das FZX gezahlt, Xantens Anteil waren 212.500 Euro. Die Gesellschaft betreibt die Freizeitangebote an Nord- und Südsee. Wegen der Pandemie hatten diese 2020 erst später öffnen können, und Veranstaltungen wie das Oktoberfest waren ausgefallen. Zunächst hatte das FZX deshalb nicht ausgeschlossen, dass noch ein zweiter außerordentlicher Zuschuss nötig sein könnte.