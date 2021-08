Corona-Pandemie : Lüttinger Fischerhüttenfest muss erneut verschoben werden

Ein Bild vom Fischerhüttenfest 2014 (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Xanten Auch in diesem Jahr wird es kein Fischerhüttenfest in Xantens Ortsteil Lüttingen geben. Das liegt an der Corona-Pandemie. Aber der Heimatverein verspricht. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!“

Der Heimat- und Bürgerverein (HBV) Lüttingen sagt das beliebte Fischerhüttenfest im Xantener Ortsteil für dieses Jahr ab. Wegen der nach wie vor unsicheren Situation durch die Corona-Pandemie habe der Vorstand entschieden, auch 2021 auf die Veranstaltung zu verzichten, teilte der HBV Lüttingen am Dienstag mit. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen und wir bedauern die Absage natürlich sehr“, erklärte der Vorstand. „Aber wir nehmen die Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen sehr ernst, und die Gesundheit unserer vielen Gäste und unserer aktiven Mitwirkenden steht über allem.“ Das Fest war für Anfang September geplant gewesen.

2019 hatte das Fischerhüttenfest zuletzt stattgefunden – bereits zum 21. Mal. Ein Jahr später musste der HBV die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie verschieben. Auch 2021 ließen die unsichere Vorausschau und die zu beachtenden Auflagen eine verlässliche Planung nicht zu, um an der Lüttinger Südsee „bei Fisch, kühlen Getränken und Shantys in gemütlicher Runde unter dem großen Fallschirm feiern zu können“, erklärte der HBV. „Aber: aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, kündigte er an. „Das 22. Fischerhüttenfest wird auf jeden Fall nachgeholt.“

