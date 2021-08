Open Air im Schützenhaus : Steffi Neu kommt mit Kneipenquiz nach Xanten

Xanten Darauf mussten Ticketbesitzer mehr als ein Jahr lang warten: Am Mittwochabend gastiert Moderatorin Steffi Neu mit ihrem Kneipenquiz in Xanten. Es ist ein Nachholtermin. Die Veranstaltung beginnt schon eine Stunde früher, als auf vielen Karten steht.

Nach der Corona-Zwangspause besucht Steffi Neu mit ihrem Kneipenquiz wieder die Biergärten, Kneipen und Säle in NRW. „Es geht wieder los. Endlich hat das Warten ein Ende“, freut sich die WDR2-Moderatorin. Zu den ersten Orten, die sie besucht, gehört Xanten: Am Mittwoch, 18. August, gastiert sie im Historischen Schützenhaus. Das Kneipenquiz beginnt um 19 Uhr (und nicht wie auf manchen Karten angegeben um 20 Uhr). Der Einlass ist ab 17.30 Uhr. Die Veranstaltung findet unter freiem Himmel statt. Daher werden die Besucher gebeten, sich wetterfeste Kleidung mitzubringen. Es gibt freie Platzwahl. Für den Einlass gilt 3 G, die Besucher sollten also ihren Personalausweis sowie einen Impfnachweis, Genesungsnachweis oder gültigen Corona-Test (nicht älter als 24 Stunden) mitbringen. Es handelt sich um eine Ersatzveranstaltung vom 1. April 2020. Wegen der Corona-Pandemie war sie damals verschoben worden. Alle Karten haben ihre Gültigkeit behalten.