Würdigung des Engagements : Chorgemeinschaft Lüttingen hat neue Ehrenmitglieder

Lüttingen Die Chorgemeinschaft Lüttingen hat ihre Pottparty gefeiert. Dabei sind mehrere Mitglieder geehrt worden. Drei von ihnen wurde eine besondere Ehre zuteil.

Die Chorgemeinschaft Lüttingen hat drei Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt: Erstens Dina Düffels, die sich schon seit mehr als 60 Jahren im Chor engagiert, zweitens Liesel van der Post, die sich durch über 50 Jahre Chorgesang auszeichnet und viele Jahre als erste Vorsitzende im Vorstand arbeitete, sowie drittens Gisela Röttger, die auf mehr als 60 Jahre Mitgliedschaft und eine jahrzehntelange Arbeit als Notenwartin zurückblicken kann. Die erste Vorsitzende Renate Pulheim überreichte ihnen eine Ehrenurkunde. Vom Sängerkreis Moers reiste außerdem eine Delegation an, um Helga Janßen für 50 Jahre und Agnes Klewes für 40 Jahre Chorgesang eine Urkunde mit Ehrennadel zu überreichen. Die chorinternen Jubilare Maria Kühne (55 Jahre) sowie Brigitte und Reinhard Schmitz (je 45 Jahre) erhielten ein Präsent. Chorleiter Paul Rammler und alle Chormitglieder gratulierten mit einem herzlichen Applaus. Die Ehrungen wurden im Rahmen der Pottparty vorgenommen. Wie in jedem Jahr wurde ein fulminantes Buffet serviert, zu dem jedes Chormitglied einen Beitrag beigesteuert hatte. Es war eine gute Gelegenheit, sich auszutauschen und die neuen Chormitglieder kennenzulernen. Wer Interesse am Chor hat, findet auf der Homepage weitere Infos: www.chorgemeinschaft-luettingen.de.